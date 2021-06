De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken aan de Nigeriaanse regering, die vorige week bepaalde dat Twitter in het land geblokkeerd moet worden. "Felicitaties aan het land Nigeria, dat Twitter heeft verboden, omdat het platform de president bande", schrijft Trump op zijn website.

De Nigeriaanse regering deed Twitter in de ban, nadat een tweet van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari was verwijderd. Het ging om een kwetsende tweet over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf ze de schuld van het escalerende geweld tegen veiligheidstroepen.

Twitter verwijderde het bericht, omdat de uitspraak tegen de regels van het platform was. De Nigeriaanse regering besloot vervolgens dat het platform geblokkeerd moest worden, omdat er te veel "ondermijnende activiteiten" zouden plaatsvinden. Het account van de president werd overigens niet weggehaald.

Trump is van mening dat meerdere landen Twitter en Facebook zouden moeten verbieden, "omdat ze mensen niet vrijuit laten spreken". "Alle stemmen moeten gehoord worden", schrijft hij. "Wie zijn zij om te bepalen wat goed of slecht is als ze zelf slecht zijn? Misschien had ik dit moeten doen toen ik president was. Maar Zuckerberg (Mark Zuckerberg, directeur van Facebook, red.) bleef me bellen en bleef naar diners in het Witte Huis komen om te vertellen hoe goed ik was."

Begin dit jaar werd Trump geweerd door Twitter en Facebook, omdat hij zijn aanhangers zou hebben aangejaagd tijdens de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Op Twitter is Trump daarom niet meer welkom. Facebook legde hem een ban tot minstens 2023 op.