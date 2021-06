Bedrijven die hun zoekmachine naast Google willen tonen als gebruikers een Android-telefoon instellen, hoeven daarvoor niet meer tegen concurrenten op te bieden. Dat meldt Google op zijn website. De verandering is het gevolg van druk vanuit Europa.

"Voortbordurend op aanvullende feedback van de Europese Commissie, zullen we enkele laatste aanpassingen maken aan het keuzescherm", schrijft Europees Google-topman Oliver Bethell. "Zo maken we de deelname voor zoekmachines die in aanmerking komen gratis. Ook zullen we meer zoekproviders op het keuzescherm laten zien."

De veranderingen treden vanaf september in werking op Android-telefoons. Er worden maximaal twaalf zoekmachines weergegeven. Om in aanmerking te komen moeten bedrijven in elk geval een gratis zoekapp in de Play Store aanbieden. Onderwerpspecifieke zoekmachines worden uitgesloten, hetzelfde geldt voor zoekmachines die resultaten en advertenties van Google doorzetten.

Sinds vorig jaar is het voor Europeanen mogelijk om bij het instellen van een Android-telefoon zelf te kiezen welke zoekmachine standaard gebruikt moet worden. Door gebruikers de keuze te geven, geeft Google gehoor aan kritiek van de Europese Commissie over machtsmisbruik met Android-smartphones.

Brussel oordeelde dat Google oneerlijke maatregelen nam om te zorgen dat mensen voor de Google-zoekmachine zouden kiezen. Daarvoor kreeg het techbedrijf in 2018 ook een boete van 4,34 miljard euro.

Google riep daarom een veilingsysteem in het leven. De drie bedrijven die het meest betaalden, kwamen naast Google in het keuzescherm te staan. Dat noemden concurrenten van Google eveneens oneerlijk. Volgens TechCrunch heeft de Europese Commissie daarom nog eens ingegrepen.