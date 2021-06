Een recordaantal websites die vervalste of illegale medicijnen en medische producten verkochten, is offline gehad. Dat meldt de internationale politieorganisatie Interpol, dat de actie coördineerde.

De autoriteiten in 92 landen hebben in totaal 113.000 websites offline gehad. Op de pagina's werden grote hoeveelheden nepcoronatests, niet-goedgekeurde mondkapjes en andere potentieel gevaarlijke producten aangeboden.

Interpol begon in 2008 met de operaties tegen nepmedicijnen onder de naam Pangea. De vangst van dit jaar was met negen miljoen producten een record. Omgerekend zouden de spullen, die in beslag zijn genomen, een waarde van bijna 19 miljoen euro hebben.

Volgens Jürgen Stock, de secretaris-generaal van de internationale politiedienst, heeft de pandemie mensen gedwongen om meer online te gaan leven. Criminelen speelden daar snel op in. Duizenden mensen hebben volgens hem onbewust hun gezondheid en mogelijk hun leven op het spel gezet.

Van alle medische artikelen die in de tweede helft van mei bij de actie in beslag werden genomen, bestond meer dan de helft uit ongecertificeerde coronatestkits.

De Italiaanse autoriteiten vonden meer dan een half miljoen mondkapjes van slechte kwaliteit en 35 machines om ze te maken en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk werden drie miljoen vervalste medicijnen en producten met een gezamenlijke waarde van bijna 11 miljoen euro in beslag genomen.