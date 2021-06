Een storing bij Fastly, een leverancier voor cloud computing, heeft ervoor gezorgd dat veel grote websites dinsdag een uur lang uit de lucht waren. Onder meer websites van The New York Times, The Guardian, Ticketmaster, Twitch en Reddit waren vanwege de storing onbereikbaar. Inmiddels zijn de pagina's weer online, al kunnen ze wel nog wat aan de trage kant zijn.

Op de website Allestoringen.nl was te zien dat meerdere websites last hadden van de problemen. Mensen die een website bezochten die door de storing getroffen was, kregen een foutmelding te zien. Wat de problemen precies heeft veroorzaakt, is nog niet duidelijk.

Socialemediaplatforms zoals Twitter en Facebook werkten wel, al ging het op Twitter soms fout met de opmaak en het laden van afbeeldingen.

Ook in Nederland ondervonden sites last van de problemen. Zo konden video's op NU.nl niet worden geladen vanwege de storing.

Fastly bevestigde op zijn website last te hebben van technische problemen. "We onderzoeken momenteel problemen met prestaties van onze CDN-diensten", schreef het bedrijf. CDN staat voor content delivery networks. Deze netwerken vormen een belangrijk onderdeel van de internetinfrastructuur, omdat ze het verkeer van de sites verspreiden naar gebruikers.