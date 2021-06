Een nieuwe functie die door Apple is ontworpen om het surfgedrag van een gebruiker af te schermen voor internetproviders en adverteerders is vanwege wettelijke redenen niet beschikbaar in China. De nieuwe functie is een van de vele privacybeschermingsverbeteringen die het Amerikaanse techbedrijf maandag tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie heeft aangekondigd.

De zogeheten privéomleidingsfunctie is ook niet beschikbaar in Belarus, Colombia, Egypte, Kazachstan, Saoedi-Arabië, Zuid-Afrika, Turkmenistan, Oeganda en de Filipijnen, aldus de producent van de iPhone en iPad.

De toepassing stuurt webverkeer eerst naar een server die wordt onderhouden door Apple, waar het wordt ontdaan van het IP-adres. Van daaruit stuurt Apple het verkeer naar een tweede server die wordt onderhouden door een externe partij die de gebruiker een tijdelijk IP-adres toewijst en het verkeer doorstuurt naar de website van de bestemming.

Het gebruik van een externe partij is volgens het Amerikaanse bedrijf nodig om te voorkomen dat zelfs Apple zowel de identiteit van de gebruiker kent als welke website de gebruiker bezoekt.

Apple heeft nog niet bekendgemaakt welke externe partners het hiervoor gaat gebruiken, maar zegt dat binnenkort openbaar te maken. De functie zal waarschijnlijk pas later dit jaar beschikbaar komen voor het publiek.