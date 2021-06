Facebook gaat influencers en anderen die via zijn platforms geld verdienen, pas in 2023 om commissie vragen, schrijft topman Mark Zuckerberg in een bericht op maandag. Hoe hoog het bedrag wordt, is nog niet bekend.

Zuckerberg noemt nog geen exact percentage voor de commissie, maar zegt dat dit minder dan 30 procent zal zijn. Hij vergelijkt de toekomstige commissie met die van Apple, die van app-ontwikkelaars 30 procent van hun winst vraagt.

In hetzelfde bericht meldt Zuckerberg dat online evenementen, fanabonnementen en badges voor 2023 gratis ingezet kunnen worden door exploitanten.

Facebook maakte tevens bekend dat vanaf maandag een interface beschikbaar is die gebruikers helpt om hun uitbetalingen te overzien. Gebruikers zien wat hun uitbetalingen zijn na belastingen, terugbetalingen en in-appaankopen die via iOS- en Android-apparaten. De interface is nu alleen beschikbaar voor de browserversie van Facebook bij betaalde online evenementen.