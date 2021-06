Een derde van de Nederlandse ondernemers beschouwt cybercriminaliteit als een groot gevaar voor hun organisatie. Voor de eerste lockdown in maart 2020 ging het hierbij nog om de helft van de bedrijven, terwijl het aantal cyberaanvallen juist toenam tijdens de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van ABN AMRO en marktonderzoeksbureau MWM2 onder 168 bedrijven.

ABN AMRO heeft op drie momenten een rondvraag gedaan onder de bedrijven: voor de eerste lockdown in maart 2020, in mei 2020 en in april 2021.

Twee derde van de bedrijven denkt dat zij geen slachtoffer worden van een aanval, maar de helft van de respondenten geeft aan beter voorbereid te willen zijn. Dat minder bedrijven aangeven het risico op cyberaanvallen lager inschatten tijdens de pandemie is opvallend. In 2020 steeg het aantal incidenten met cybercriminaliteit met 127 procent ten opzichte van 2019, maakte het Openbaar Ministerie begin dit jaar bekend.

Volgens het onderzoeksrapport zijn sectoren als de zorg, retail en industrie extra kwetsbaar voor aanvallen, omdat zij steeds meer gegevens digitaal verwerken. Zo zijn winkeliers sinds de coronacrisis meer digitale diensten gaan aanbieden. Cybercriminelen proberen in te breken bij retailers om klantgegevens buit te maken en te verkopen.

Voornamelijk gijzelsoftware (ook wel bekend als ransomware) blijkt wereldwijd een populair middel te zijn. Uit onderzoek van IBM, dat ABN AMRO in zijn rapport aanhaalt, maakte 23 procent van de cyberaanvallen in 2020 gebruik van gijzelsoftware. Er was sprake van een zevenvoudige toename in aanvallen met gijzelsoftware ten opzichte van 2019.