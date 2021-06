Op maandag heeft Apple tijdens zijn WWDC-evenement de nieuwste versies van iOS en MacOS getoond. Net als vorig jaar vindt het evenement vanwege de coronapandemie online plaats.

FaceTime krijgt een aantal nieuwe functies. Een van de nieuwe functies is Spatial Audio. Deze functie spreidt het geluid van stemmen, zodat deze natuurlijker klinken en het lijkt alsof je met je gesprekspartners in dezelfde ruimte staat.

Daarnaast kan je met de functie SharePlay met je gesprekspartners naar Apple Music luisteren, video's kijken of je scherm delen. De functie werkt ook met andere platforms, zoals TikTok, Twitch en Disney Plus.

Ook krijgt de app de functie Voice Isolation voor de microfoon. Hierbij wordt achtergrondgeluid weggefilterd en je eigen stemgeluid duidelijk verstaanbaar. FaceTime-links kunnen tevens worden verstuurd naar Android-toestellen.

Airpods, Siri, Apple Health

In iOS 15 kunnen verloren AirPods worden opgespoord met de Vind Mijn-functie. Ook kunnen AirPod-eigenaren de Spatial Audio-functie gebruiken in combinatie met Apple TV.

De spraakherkenning van Siri werkt voortaan ook offline. Dit betekent dat het niet meer nodig is om spraakopnames naar Apple te sturen.

Apple Health krijgt een aantal nieuwe functies. Een van die functies houdt je manier van lopen in de gaten. Het let op je snelheid en hoe lang je voeten de grond raken. Je wordt door de app gewaarschuwd wanneer dit sterk afwijkt van je normale manier van lopen.

MacOS 12 Monterey en watchOS 8

De nieuwste versie van MacOS 12 gaat Monterey heten. Het krijgt een functie genaamd Universal Control. Hiermee kan de gebruiker dezelfde muis en toetsenboord gebruiken voor meerdere apparaten.

Je kan de cursor bijvoorbeeld bewegen tussen een Mac-dekstop en een iPad, door deze van het ene naar het andere scherm te bewegen. Dit kan gebruikt worden om bestanden te verslepen naar een ander apparaat.

WatchOS 8 kan portretfoto’s laten zien op de wijzerplaat. Daarnaast krijgt het de mogelijkheid om gifs te verzenden.

Geen nieuws over MacBook Pro

Tijdens de presentatie is er geen woord gerept over de nieuwe MacBook Pro's. Later dit jaar worden de nieuwe versies van de laptop verwacht. Bloomberg meldde eerder dat er twee nieuwe modellen op de markt worden gebracht: een van 14 inch en een van 16 inch.