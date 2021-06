Mensen die direct een vaccinatieafspraak willen inplannen nadat bekendgemaakt is dat hun geboortejaar aan de beurt is, zullen niet meer te maken krijgen met inlogproblemen, verwacht koepelorganisatie GGD GHOR maandag. De afgelopen dagen klonken er klachten van mensen die niet konden inloggen vanwege grote drukte op de site.

Ook maandag werd die melding getoond op coronatest.nl, waar de afspraken worden ingepland. Mensen konden wel op de site komen, maar werden vervolgens gevraagd om het "over dertig minuten nog eens" te proberen.

"We zitten op topcapaciteit", zegt een woordvoerder van GGD GHOR desgevraagd. "Als er weer jaartallen bekend worden, verwachten we niet dat mensen de melding krijgen het later nog eens te proberen."

Bij de bekendmaking van de jaartallen is er vaak een piekdrukte, zegt de woordvoerder. Maar dat gebeurt niet alleen om overbelasting op de site te voorkomen. Mensen die een afspraak willen maken, krijgen drie priklocaties te zien. Die locaties en tijdstippen worden op dat moment allemaal voor de betreffende persoon gereserveerd, tot de persoon een keuze maakt. Dan komen de overige plekken weer vrij. Zo kan het gebeuren dat een buurtgenoot die op hetzelfde moment inlogt, drie andere locaties verder van huis treft.

Volgens GGD GHOR is de piekdrukte vaak snel weer voorbij. Daarom werden mensen geadviseerd om iets later een afspraak in te plannen.