De Mobiel Bankieren-app van ING kampt sinds maandagochtend met technische problemen. Daarnaast is de klantenservice van de bank minder goed bereikbaar, meldt het bedrijf op Twitter. Het is nog niet bekend wanneer deze problemen zijn verholpen.

De storing is rond 11.30 uur begonnen. Klanten hebben aangegeven dat ze niet in de app kunnen komen. Door hetzelfde technische probleem is de klantenservice minder goed bereikbaar.

ING laat weten druk bezig te zijn om de problemen te verhelpen.