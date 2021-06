Vanwege een kassastoring lukt het in 75 Albert Heijn-winkels in Nederland niet om de bonuskorting van de boodschappen in de prijs door te berekenen. Alle problemen worden maandagmiddag nog opgelost, zegt een woordvoerder van de supermarktketen tegen NU.nl.

Hoewel in elke winkel gewoon afgerekend kan worden, lukt het in 75 filialen niet om de bonusaanbiedingen mee te nemen. "De fout vindt bij één of meerdere kassa's in die winkels plaats", zegt de woordvoerder. "De kassa's met problemen worden in de loop van de middag geüpdatet." De fouten doen zich voor bij zowel zelfscankassa's als bij de andere kassa's.

De storing is deels opgelost, maar het kan nog de rest van de middag duren voordat alle kassa's weer bonusaanbiedingen doorvoeren. Het probleem ontstond nadat de kassa's werden geüpdatet. In 75 van de duizend Albert Heijn-winkels is die update niet doorgekomen en moet het handmatig gebeuren. Wat hiervan de oorzaak is, is niet bekend.

Mensen die vanwege de storing korting mislopen, kunnen het beste ter plekke in de winkel navragen hoe het wordt opgelost. Bij online bestellingen zijn geen problemen bekend.