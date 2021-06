Miljardair Jeff Bezos neemt deel aan de eerste toeristische vlucht van zijn ruimtebedrijf Blue Origin. Ook zijn broer Mark Bezos gaat mee.

Bezos stapt op 20 juli aan boord van een Blue Origin-raket om een korte ruimtereis te maken. De reis vindt twee weken na zijn vertrek als directeur van Amazon plaats.

"Al sinds mijn vijfde droom ik ervan om een ruimtereis te maken", schrijft Bezos op Instagram. "Op 20 juli zal ik die reis samen met mijn broer maken. Het grootste avontuur, samen met mijn beste vriend."

Het wordt de eerste toeristische ruimtevlucht van Blue Origin. Bezos stapt in een capsule met plek voor zes personen. Die wordt boven op een New Shepard-raket van 18 meter zo'n 100 kilometer boven de aarde gebracht. Daar ervaren de toeristen enkele minuten hoe het is om gewichtloos te zijn, waarna ze terugkeren naar aarde om met behulp van parachutes te landen.

Blue Origin heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel een kaartje voor de vlucht kost. Het bedrijf begon vorige maand met een veiling. De hoogste bieder mag in elk geval met Bezos en zijn broer mee. De veiling loopt nog en het hoogste bod staat nu op 2,8 miljoen dollar (ruim 2,3 miljoen euro).