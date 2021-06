Google heeft in Frankrijk een schikking van 220 miljoen euro met de Franse concurrentiewaakhond getroffen, meldt onder meer Bloomberg. Het techbedrijf betaalt de schikking nadat de autoriteit een aanklacht had ingediend wegens machtsmisbruik op de advertentiemarkt.

De Franse mededingingsautoriteit zegt dat Google zijn monopoliepositie bij de verkoop van online advertenties misbruikt. De tool van Google om websites en apps te helpen met de verkoop van reclames zou het bedrijf een te groot voordeel hebben gegeven ten opzichte van andere exploitanten.

Google betaalt niet alleen de schikking van 220 miljoen euro, maar heeft ook beloofd de situatie te verbeteren.

Volgens president Isabelle de Silva van de Autorité de la concurrence is dit een belangrijke stap. "Het is voor het eerst dat deze complexe veilingprocessen voor online advertenties worden aangepakt", zegt ze in een verklaring.

Google ligt in Europa al langer onder een vergrootglas vanwege zijn monopoliepositie op verschillende gebieden. Zo opende de Duitse toezichthouder Bundeskartellamt recent een onderzoek om uit te zoeken of Google zijn dominante marktpositie misbruikt.