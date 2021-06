De teams achter de browsers Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox en Microsoft Edge gaan samenwerken om extensies te verbeteren. Met deze add-ons is software aan browsers toe te voegen die er niet standaard in zit, zoals een aparte wachtwoordmanager of een optie om snel takenlijstjes te maken.

De bedrijven presenteerden hun plannen tijdens het World Wide Web Consortium. Omdat de teams hun krachten willen bundelen onder de naam 'WebExtensions Community Group', moeten ontwikkelaars extensies via een gemeenschappelijke standaard voor alle browsers kunnen gaan maken.

Dit moet het voor ontwikkelaars makkelijker maken om extensies aan verschillende browsers aan te bieden. Ook wordt er gewerkt aan een techniek om de extensies beter te laten presteren en om ze beter te beveiligen. Op die manier bevatten ze bijvoorbeeld minder snel schadelijke software die computers van gebruikers kunnen besmetten.

"We willen een gemeenschappelijke basis ontwikkelen waarmee browsers dichter bij elkaar komen te liggen én een koers uitzetten voor de toekomst", zeggen de betrokken partijen. Het is niet bekend wanneer de eerste versie van deze richtlijn komt.

Browsers hebben vaak een eigen online winkel waar extensies gedownload kunnen worden. Deze winkels blijven, ondanks de nieuwe samenwerking, onafhankelijk van elkaar bestaan. Ook behouden ze hun eigen controles en beleid. Recent maakte Google bijvoorbeeld nog bekend mensen te waarschuwen als ze mogelijk onveilige extensies downloaden uit de Chrome Web Store.