Twitter werkt aan een Patreon-achtig abonnement, waarbij volgers maandelijks direct aan Twitteraars kunnen betalen om extra berichten te ontvangen. Apponderzoeker Jane Manchun Wong heeft ontdekt hoe het abonnement eruit zal zien.

Het abonnement wordt Super Follows genoemd. Twitter kondigde de optie eerder dit jaar aan. Twitter-gebruikers kunnen hun volgers geld vragen om toegang te krijgen tot meer materiaal, dat voor gratis volgers niet te zien is. Het werkt ongeveer hetzelfde als Patreon. Daar bieden bijvoorbeeld podcastmakers mensen tegen betaling meer content, zoals extra afleveringen.

Volgens Wong kunnen alleen Twitter-gebruikers met meer dan tienduizend volgers een abonnementsmodel instellen. Ook moeten ze in de afgelopen dertig dagen minstens 25 keer getweet hebben en boven de achttien jaar zijn.

Verder vond Wong verschillende categorieën waarin de Twitter-gebruikers hun extra tweets kunnen aanbieden, zoals 'adult-only' en 'reality tv'. Twitter heeft niet op de berichtgeving van Wong gereageerd.

Het is nog onduidelijk wanneer de functie wordt uitgebracht. Ook de prijs is niet helemaal bekend. In februari toonde Twitter zelf al een voorbeeldafbeelding waarop een bedrag van 4,99 dollar (4,10 euro) per maand stond. Maar het is niet duidelijk of de abonnementsaanbieders ook hogere of lagere prijzen kunnen instellen.

Recent begon Twitter zijn eerste abonnementsdienst, Twitter Blue. In Canada en Australië krijgen mensen tegen betaling toegang tot extra functies, zoals een mogelijkheid om tweets binnen dertig seconden na de verzending terug te halen zonder dat anderen ze konden zien. Verder krijgen abonnees de optie om tweets georganiseerd op te slaan. In Nederland is de functie, die hier 2,99 euro per maand gaat kosten, nog niet beschikbaar.