Streamingplatform Twitch bestaat zondag precies tien jaar. Inmiddels telt de site 140 miljoen maandelijkse gebruikers. Deze volgen e-sportwedstrijden, presentaties van spelontwikkelaars of kijken met honderden anderen naar hun favoriete streamer. Wat zorgt ervoor dat gebruikers steeds blijven terugkomen? Wat doet Twitch anders dan andere platforms zoals YouTube?

Eerst een beetje geschiedenis. Twitch werd op 6 juni 2011 opgericht door Justin Kan en Emmett Shear. De Amerikanen hadden in 2007 al een eigen streamingplatform opgericht, Justin.tv. Zij zetten Twitch op als een spin-offwebsite, waar alle gamegerelateerde inhoud van Justin.tv terechtkon.

In augustus 2014 werd Twitch verkocht aan Amazon voor bijna 800 miljoen euro. Dezelfde maand werd Justin.tv opgeheven, zodat Kan en Shear zich konden focussen op hun werk voor Twitch. Kan is inmiddels vertrokken bij Twitch en Shear is sinds augustus 2011 de bestuursvoorzitter van het platform.

Wat gebruikers naar Twitch trekt, is de interactie met de streamers. Professionele streamers investeren veel tijd in het onderhouden van contact met hun fans. Ze voeren gesprekken met hen tijdens de livestream en beantwoorden vragen die in de chat worden gesteld. Ook gebruiken ze andere platforms, zoals Instagram en Twitter, om bereikbaar te zijn voor hun publiek.

Twitch maakt gebruik van uniek donatiesysteem

Geld doneren aan streamers was niet nieuw toen Twitch werd opgericht. Het donatiesysteem van de site was echter wel uniek.

Na het overmaken van een geldbedrag of het toewerpen van gekochte punten (Bits) tijdens de stream, verschijnt de donateur met zijn of haar naam en het bedrag in de uitzending. Vaak worden donateurs ook live bedankt door de streamer zelf. In dat opzicht kun je het vergelijken met een straatartiest die geld ontvangt van zijn publiek.

YouTube heeft een soortgelijk systeem voor doneren tijdens livestreams, maar alleen voor kanalen die deelnemen aan het YouTube-partnerprogramma. Daarnaast moet het kanaal gevestigd zijn in de VS, het Verenigd Koninkrijk of Canada en minimaal tienduizend abonnees hebben.

Professioneel streamer verdient tot 4.100 euro per maand

Door het partnerprogramma van Twitch hebben veel streamers van hun hobby hun werk gemaakt. Dit is echter alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je tenminste vijfhonderd minuten streamen in dertig dagen tijd. Ook moet je in dezelfde periode minstens vijftig volgers hebben, minstens drie kijkers per livestream hebben en zeven dagen per week streamen.

De inkomsten van de abonnementen worden gelijk verdeeld onder de streamer en het platform. 50 procent gaat naar de streamer en de andere helft gaat naar Twitch zelf.

Volgens een berekening van Business of Apps kan een professionele streamer die veertig uur per week streamt tussen 2.500 en 4.100 euro per maand verdienen.

Pokémon spelen met één miljoen mensen

Toch hoeft er geen persoon voor de camera te staan om een stream interessant te maken. Op 12 februari 2014 begon Twitch Plays Pokémon, een sociaal experiment waarin ruim een miljoen deelnemers samen het spel Pokémon Red bestuurden.

Dit gebeurde met behulp van een bot, een kunstmatige intelligentie, die input kreeg van de kijkers via de chatfunctie. Als een gebruiker schreef dat de speler naar links moest bewegen, bewoog de bot de speler naar links.

Op 1 maart lukte het de deelnemers het spel uit te spelen. Volgens The Guinness Book of Records heeft Twitch het record voor 'Meeste deelnemers aan een singleplayerspel'.