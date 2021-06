Op maandagmiddag om 12.00 uur ontving je een testbericht van NL-Alert. Het alarmsysteem moet iedere Nederlander kunnen waarschuwen bij noodsituaties. Dit moet je erover weten.

Via het NL-Alert-systeem worden burgers gewaarschuwd als er bijvoorbeeld een aanval van een buitenlandse mogendheid plaatsvindt. Het systeem kan ook ingezet worden bij lokale calamiteiten, zoals een gaslek of een grote natuurbrand. Elk half jaar verstuurt de overheid een testbericht om te kijken of het systeem naar behoren werkt. Dit gebeurt in juni en december.

De laatste keer dat iedere mobiele telefoon in Nederland een NL-Alert-bericht kreeg (met uitzondering van het testbericht in december) was op 22 maart vorig jaar. Dit bericht wees mensen op de belangrijkste instructies om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De melding werd landelijk verspreid vanuit het Nationaal CrisisCentrum (NCC) in Den Haag.

Wat kreeg je te zien en te horen?

Je ontving (als het goed is) om 12.00 uur een tekstbericht. Daarin stond: "TESTBERICHT. De overheid waarschuwt je tijdens noodsituaties via NL-Alert. Je leest dan wat je moet doen en waar je meer informatie kan vinden. Kijk op www.NL-Alert.nl." Bij het ontvangen van het bericht was, zolang het geluid van je telefoon aan stond, een hard alarmgeluid te horen.

Bereikt het NL-Alert iedereen in Nederland?

Het NL-Alert is in principe ingericht voor Nederlanders met een mobiele telefoon. Inwoners zonder mobiele telefoon ontvangen het bericht niet. Wel wordt het NL-Alert ook op steeds meer openbare plekken getoond, zoals op bushaltes en reclameborden.

Het bericht is daarnaast voorzien van een stukje Engelse tekst. Deze is bedoeld voor buitenlandse toeristen en anderen die geen Nederlands spreken of lezen.

Hoe kun je het NL-Alert instellen op je telefoon?

Bij de meeste telefoons staat de mogelijkheid om NL-Alerts te ontvangen standaard ingeschakeld. Op smartphones van bijvoorbeeld Apple en Samsung gebeurt dat automatisch.

Wil je controleren of jouw telefoon NL-Alerts ondersteunt? Ga dan op een Android-toestel naar Instellingen > Draadloos en netwerken > Meer > Nooduitzendingen. Heb je een iOS-toestel? Ga dan naar Instellingen > Berichtgeving > Noodmeldingen.

De menu's kunnen overigens per telefoon verschillen. Op de website van NL-Alert staat een overzicht met veelgestelde vragen en verwijzingen naar instructies om je telefoon handmatig te configureren.

Is er ook een NL-Alert-app?

Vorig jaar werd er een NL-Alert-app uitgebracht, maar die bleek kwetsbaarheden in de beveiliging te hebben. Sindsdien raadt het ministerie van Justitie iedereen die de app had gedownload aan deze te verwijderen. Ook werd de NL-Alert-app uit de appwinkels gehaald.

Inmiddels is er een nieuwe app in de maak. Deze wordt ook ontwikkeld voor mensen met een communicatieve beperking, zodat zij de inhoud van de berichten beter begrijpen.

Inwoners van grensgebieden hebben mogelijk eveneens baat bij de app. Als hun mobiele telefoons contact maken met een Duitse of Belgische zendmast, kunnen zij geen alarmberichten op de gebruikelijke wijze ontvangen.