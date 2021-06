De Indiase overheid heeft Twitter zaterdag schriftelijk een waarschuwing gegeven, meldt Reuters. Volgens de brief, die het persbureau in handen heeft, voldoet het sociale medium nog niet aan nieuwe regels.

Het Indiase ministerie van Technologie schrijft dat Twitter "nog geen antwoord heeft gegeven op de vragen van het ministerie en nog niet heeft toegezegd volledig aan de regels te zullen voldoen".

Dit heeft tot gevolg dat de Indiase overheid Twitter verantwoordelijk kan houden voor de inhoud op het platform, schrijft Reuters. Het ministerie benadrukt in de brief dat het om een laatste waarschuwing gaat. Het departement heeft nog niet gereageerd op vragen van Reuters. Twitter weigert te reageren op het bericht van het persbureau.

De spanningen tussen het socialemediaplatform en de Indiase overheid lopen al langer op. Het Indiase kantoor van Twitter is op 25 mei bezocht door de politie, nadat een tweet van de woordvoerder van een politieke partij als 'gemanipuleerde media' was gelabeld.

De nieuwe internetwet is in februari voorgesteld en op 26 mei ingegaan. Er is veel verzet tegen de wet, die volgens critici de vrijheid van meningsuiting in India kan inperken. WhatsApp verzet zich tegen de wet en heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Indiase overheid.