Verschillende Nigeriaanse telecombedrijven hebben Twitter voor onbepaalde tijd geblokkeerd. Ze voldoen hierbij aan een verzoek van de regering van het land.

De regering nam vrijdag het besluit Twitter in de ban te doen nadat een tweet van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari werd verwijderd. Buhari plaatste een kwetsende tweet over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf ze de schuld van het escalerende geweld tegen veiligheidstroepen.

De tweet werd verwijderd door Twitter, omdat deze uitspraak tegen de regels van het platform zou zijn. De regering besloot daarop dat het platform geblokkeerd moest worden, omdat er te veel "ondermijnende activiteiten" zouden plaatsvinden.

De Association of Licensed Telecoms Operators of Nigeria (ALTON) heeft bevestigd instructies te hebben ontvangen om de toegang tot Twitter te blokkeren. De organisatie zei in een verklaring dat het verzoek grondig is bestudeerd en dat leden aan het verzoek hebben voldaan.

Twitter is overigens nog niet voor iedereen geblokkeerd. Een andere groep van lokale telecombedrijven zegt met de autoriteiten samen te werken om ook tot een snelle opschorting van Twitter te komen.

Internationale mensenrechtenorganisaties en diplomaten hebben de stap veroordeeld. Amnesty International roept Nigeria op om "de onwettige opschorting onmiddellijk ongedaan te maken".