Tinder-gebruikers kunnen er binnenkort voor kiezen om hun profiel te verbergen voor exen, vrienden, familieleden of collega's. De populaire datingapp introduceert een functie waarmee je telefoonnummers kunt blokkeren.

Een Tinder-account is gekoppeld aan een telefoonnummer. Wanneer je als gebruiker een telefoonnummer van een ander blokkeert, zal je profiel voor diegene niet meer te zien zijn. Ook kom je zijn of haar profiel dan zelf niet meer tegen. "Bijna iedereen kent wel iemand die ze liever niet willen tegenkomen op een datingapp", schrijft het bedrijf.

Uit een recent onderzoek van Tinder bleek dat 40 procent van de mensen weleens een ex op een datingapp is tegengekomen. 24 procent zegt tijdens het swipen op een familielid of collega te zijn gestuit. "78 procent van de ondervraagden liet weten deze personen liever niet te zien en liever niet door hen gezien te worden."

De mogelijkheid werd al een tijd getest in India, Zuid-Korea en Japan, maar moet nu beschikbaar worden voor gebruikers uit alle landen. Het kan even duren voordat de functie overal is uitgerold.

Hoewel Tinder zegt dat de mogelijkheid is bedoeld om gênante situaties te voorkomen, klinkt er ook kritiek. Zo zou het makkelijker worden om vreemd te gaan.