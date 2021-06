Apple-ontwikkelaarsconferentie WWDC gaat maandag van start. Net als vorig jaar vindt het evenement vanwege de coronapandemie online plaats. Dit is wat we kunnen verwachten.

WWDC (voluit Worldwide Developers Conference) is al jaren het evenement waar Apple de nieuwste versies van zijn software laat zien. Maar nieuwe hardware is geen uitzondering. Ook dit jaar zijn er weer voldoende geruchten.

Op maandag 7 juni wordt WWDC om 19.00 uur (Nederlandse tijd) afgetrapt met een openingspresentatie. Hieronder vatten we de belangrijkste verwachtingen samen.

Weinig bekend over iOS15

Waar vorig jaar al voor het evenement van alles over iOS 14 was uitgelekt, is het nu een stuk stiller rondom iOS 15. Vooralsnog zijn er maar weinig nieuwe functies vroegtijdig uitgelekt.

Een gerucht dat al langer rondgaat, is dat de nieuwe versie meer opties voor notificaties zal krijgen. Gebruikers zouden verschillende voorgeprogrammeerde meldingsinstellingen kunnen activeren voor bepaalde situaties, zoals autorijden, werken of slapen, meldde persbureau Bloomberg eerder.

Ook zouden gebruikers zelf een aangepaste categorie kunnen aanmaken. Daarmee zouden ze notificaties volledig naar hun eigen voorkeur kunnen instellen voor bepaalde situaties. Vermoedelijk wordt het ook mogelijk automatische antwoorden in te stellen op basis van de meldingsinstelling die een gebruiker heeft geactiveerd.

Volgens Bloomberg wordt ook iMessage aangepast. Apple zou werken aan nieuwe functies waardoor de chatdienst meer op een sociaal netwerk gaat lijken. Deze plannen zijn echter nog in ontwikkeling. Het kan ook zijn dat de verandering van iMessage pas later wordt aangekondigd.

Update van iPadOS

Ook iPads zouden dit jaar een grote software-update krijgen. Er zouden onder andere meer instellingen komen voor widgets. iPhone-gebruikers hebben daar al veel opties voor, maar op iPads zijn de mogelijkheden beperkter. Met iPadOS 15 zouden gebruikers dezelfde vrijheid krijgen als op iPhones.

Ook update van watchOS

Apple zou dit najaar watchOS 8 uitbrengen. De techgigant zou onder meer een reeks nieuwe wijzerplaten gaan toevoegen. Ook is het de verwachting dat verschillende standaardapps worden verbeterd, zodat deze beter functioneren op een klein scherm.

Geen enorme veranderingen in macOS 12

Over macOS 12 is nog maar weinig bekend. Experts verwachten geen enorme veranderingen, omdat Apple vorig jaar nog het volledig nieuwe macOS Big Sur uitbracht. Wel zullen er verschillende verbeteringen worden doorgevoerd.

Ander design voor tvOS 15

Apple bracht in het afgelopen voorjaar voor het eerst in jaren een nieuwe Apple TV uit. Daarom zou nu een grote update van het besturingssysteem volgen. Volgens geruchten krijgt tvOS 15 een ander design en meer opties voor ouderlijk toezicht.

Nieuwe MacBook Pro

De focus van de WWDC ligt voornamelijk op software, maar toch kan Apple het vaak niet laten ook nieuwe hardware aan te kondigen. Later dit jaar worden nieuwe MacBook Pro's verwacht. Bloomberg meldde eerder dat er twee nieuwe modellen op de markt worden gebracht: een van 14 inch en een van 16 inch.

Apple zou de Touch Bar, de aanraakgevoelige strip met toetsen, bij deze nieuwe modellen weglaten. Ook zouden de laptops een betere chip krijgen en moeten ze weer worden opgeladen met een MagSafe-kabel. Nu worden MacBooks opgeladen via een USB-C-aansluiting.

De oude MagSafe-poorten hebben een magnetische aansluiting. Dat kan handig zijn als een gebruiker bijvoorbeeld achter het laadsnoer blijft hangen. In de meeste gevallen valt dan het snoer op de grond en niet de laptop. USB-C heeft geen magnetische aansluiting.