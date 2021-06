Nigeria gaat het gebruik van Twitter in het land voor onbepaalde tijd opschorten. Die beslissing heeft de regering vrijdag genomen nadat een tweet van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari werd verwijderd.

Buhari plaatste een kwetsende tweet over groeperingen die naar onafhankelijkheid streven in de regio Biafra. De president gaf ze de schuld van het escalerende geweld tegen veiligheidstroepen. De tweet werd verwijderd door Twitter, omdat deze uitspraak tegen de regels van het platform zou zijn.

De Nigeriaanse regering kondigde de schorsing ook aan op Twitter. Hoe de maatregel er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Vooralsnog werkt het sociale medium nog gewoon in het land. "Wacht maar af, dan zul je het zien", zei een woordvoerder van de regering.

De Nigeriaanse regering zegt dat het gebruik van Twitter wordt gestopt omdat er te veel "ondermijnende activiteiten" zouden plaatsvinden. Twitter zegt onderzoek te gaan doen naar de "ernstig verontrustende schorsing". "We komen met updates als er meer bekend is over de situatie."