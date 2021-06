Op zoekmachine Bing zijn sinds vrijdag foto's van Tankman niet meer te zien in de resultaten voor afbeeldingen en video's. Het censureren komt op de dag dat het precies 32 jaar geleden is dat de massale studentenprotesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking hardhandig door het leger werden neergeslagen.

Een woordvoerder van Microsoft bevestigt het nieuws aan NU.nl na berichtgeving door Motherboard. Het gaat volgens het bedrijf om een menselijke fout en wordt er gewerkt aan een oplossing.

Op zowel de internationale versie van zoekmachine Bing als de Nederlandse is sinds vrijdagavond te lezen "er zijn geen resultaten voor tank man" of worden er algemene afbeeldingen van tanks getoond wanneer wordt gezocht op de foto. Bij andere zoekmachines zijn de beelden nog wel te vinden.

De iconische foto is een symbool geworden voor het studentenprotest in 1989, dat door de regering hardhandig werd neergeslagen en waarbij mogelijk duizenden mensen omkwamen. De identiteit van Tankman is nooit bekend geworden.

In China worden de studentenprotesten hevig gecensureerd en zijn er online geen foto's te vinden van de man die met een boodschappentas in zijn hand aanrijdende tanks tot stoppen dwingt.

Het censureren van Tankman komt op een gevoelig moment. Jaarlijks worden er buiten China herdenkingen georganiseerd, maar dit jaar werden die verboden in Hongkong. Ook werd een organisator opgepakt.