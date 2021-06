Donald Trumps verbanning van Facebook voor zeker twee jaar blijft staan, kondigt het bedrijf vrijdag aan. De oud-president van de Verenigde Staten en zakenman werd op 7 januari verbannen van het platform omdat hij mensen die een dag eerder het Amerikaanse Capitool bestormden zou hebben opgehemeld.

De ban geldt tot 7 januari 2023. Daarna bekijkt Facebook of het "risico voor de publieke veiligheid is teruggedrongen". Als dat niet zo blijkt te zijn, verlengt het bedrijf de ban nog eens voor een bepaalde periode.

Wanneer de beperkingen op Trumps Facebook-account worden opgeheven en hij opnieuw in de fout gaat, zullen er sancties worden opgelegd, waarschuwt Facebook. In het ergste geval wordt zijn account voor altijd verwijderd.

Trumps account werd in januari van dit jaar geblokkeerd door Facebook nadat een grote groep supporters van hem het Capitool, de Amerikaanse Tweede Kamer, had bestormd. Dat deden ze nadat Trump de presidentsverkiezingen verloren had. Trump plaatste tijdens die rellen twee berichten op Facebook die volgens het bedrijf opriepen "tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering".

De beslissing kwam Facebook meteen op ernstige kritiek te staan van gebruikers, maar ook van zijn onafhankelijke toezichtraad, de Facebook Oversight Board. Die oordeelde uiteindelijk vorige maand dat Facebook het recht had om Trump te blokkeren in deze situatie, maar dat een straf opleggen voor onbepaalde tijd te willekeurig was. Daarom besliste het bedrijf vrijdag om er de termijn van twee jaar op te plakken.

Toch gaat Facebook ervan uit dat er opnieuw kritiek zal volgen. "We weten dat elke straf die we opleggen - of niet opleggen - controversieel zal zijn. De beslissing die we vandaag nemen zal aan beide kanten van het politieke spectrum bekritiseerd worden, maar het is onze taak om een evenwichtige, eerlijke en transparante beslissing te nemen in samenspraak met de Oversight Board", besluit het bedrijf.