De politie heeft een 39-jarige man uit Deventer opgepakt wegens vermeende oplichting met cryptomunten. Hij wordt ervan verdacht de eigenaar te zijn van de online handelplaats Coinhouse.eu, waarop mensen zijn opgelicht, meldt de politie vrijdag in een persbericht.

In totaal heeft de politie drie aanhoudingen verricht. Naast de hoofdverdachte werden ook twee andere mannen opgepakt. Het gaat om een 22-jarige man uit Apeldoorn en een 41-jarige man uit Zaandam. Zij worden ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij de website, die inmiddels offline is gehaald.

De drie verdachten werden op 20 mei aangehouden na onderzoek van meerdere teams van de politie en de Belastingdienst. In het belang van het onderzoek kon de politie de aanhoudingen nog niet eerder bekendmaken, zegt een woordvoerder vrijdag tegen NU.nl.

De 39-jarige hoofdverdachte uit Deventer zou zijn eigen cryptovaluta (coins) hebben gemaakt. Het gaat om de munten ERSO, MALC en TulipMania. Die heeft hij onder andere op Twitter gepromoot, waardoor de prijs van de munten steeg, waarna hij in korte tijd zo veel coins verkocht dat deze waardeloos werden.

De man uit Deventer wordt ook verdacht van QR-fraude, waarbij hij probeerde mensen ertoe te verleiden via een QR-code geld over te maken. Tijdens het onderzoek naar Coinhouse.eu is onder andere beslag gelegd op diverse voertuigen, een woning, meerdere computers en cryptovaluta.

De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen. Mensen die investeringen hebben gedaan via Coinhouse.eu en denken opgelicht te zijn, kunnen zich melden bij de politie.