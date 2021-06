Microsofts zakelijke chatdienst Teams krijgt volgende maand een update waarmee gebruikers versleuteld kunnen bellen. Dat blijkt uit een planning van Microsoft.

In juli komt een update voor Teams waarmee een-op-een-gesprekken versleuteld kunnen worden. Systeembeheerders krijgen de mogelijkheid om in te stellen wie van de teamleden end-to-end-encryptie kunnen gebruiken. Ook is het mogelijk om iedereen binnen een organisatie toegang te geven.

Met end-to-end-encryptie wordt in dit geval het gesprek op een speciale manier verpakt, waardoor alleen de ontvanger en zender elkaar kunnen horen. Zelfs Microsoft zelf kan dan de inhoud van het gesprek niet achterhalen.

De optie wordt in juli uitgebracht, maar een specifieke datum is niet bekendgemaakt. Volgens MSPowerUser moet iedereen halverwege juli voorzien zijn.

Als versleuteld bellen is ingeschakeld, zijn sommige opties niet meer beschikbaar. Zo kunnen gebruikers geen opnames maken. Ook werkt de functie om gesprekken uit te schrijven niet.

Microsoft Teams-concurrent Zoom beschikt al langer over bellen via end-to-end-encryptie. Via de dienst is het sinds oktober vorig jaar mogelijk om met een groep tot tweehonderd mensen beveiligd te bellen.