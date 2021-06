Twitter is begonnen met het uitrollen van zijn abonnementsdienst Twitter Blue, meldt het bedrijf in een blog. Australië en Canada zijn de eerste landen die gebruik kunnen maken van de dienst, die omgerekend tussen de 2 en 3 euro per maand kost. Abonnees krijgen er enkele exclusieve opties voor terug, die niet beschikbaar zijn voor gratis gebruikers.

Twitter benadrukt bij het verschijnen van de abonnementsdienst dat de gratis versie van Twitter niet verdwijnt. Twitter Blue is bedoeld als aanvulling voor mensen die meer functies willen en bereid zijn daarvoor te betalen.

Een van die functies is de mogelijkheid om een verstuurde tweet terug te halen, voordat anderen hem kunnen zien. Twitter bouwt daarvoor tot dertig seconden vertraging in. Binnen die tijd kunnen gebruikers bijvoorbeeld nog spelfouten waarnemen en die aanpassen. Ook kunnen gebruikers met een preview zien hoe hun tweet er op het netwerk uit komt te zien.

Abonnees krijgen verder toegang tot een bladwijzerfunctie. Daarmee kunnen ze tweets van zichzelf of anderen op een georganiseerde manier bewaren, door ze bijvoorbeeld in mapjes te ordenen. Ook is er een 'leesmodus' waarmee Twitter-draadjes in een beter leesbare tekst worden weergegeven. Hierbij worden meerdere tweets uit een draadje gebundeld in één scherm, zonder te veel afleiding.

Betalende Twitter-gebruikers kunnen verder het appicoon aanpassen en de kleuren van de dienst aanpassen.

Het is niet bekend wanneer Twitter Blue in andere landen beschikbaar komt. De Nederlandse App Store laat al wel de maandprijs (2,99 euro) zien, maar geeft net als Twitter verder geen details.