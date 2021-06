Apple gaat zijn AirTags aanpassen omdat experts vrezen dat de gadget stalkgedrag in de hand kan werken, zegt het bedrijf tegen CNET. Ook werkt Apple aan een Android-app voor de AirTags.

De AirTags zijn bluetoothtrackers waarmee verloren spullen terug te vinden zijn via een gekoppelde iPhone. Als de eigenaar bijvoorbeeld sleutels verliest, kunnen andere iPhones in de buurt contact maken en de locatie doorsturen. Maar experts waren bang dat hiermee ook mensen gestalkt konden worden, door bijvoorbeeld een AirTag in een jas of tas te stoppen.

Normaal gesproken begint een AirTag een geluid af te spelen als hij drie dagen geen verbinding maakt met de gekoppelde iPhone, maar wel in beweging is. Die tijd wordt aangepast. Volgens Apple zal het geluid ergens tussen de 8 en 24 uur worden afgespeeld. Op die manier zou een persoon er eerder achter kunnen komen als iemand stiekem een AirTag heeft verstopt om de persoon te volgen.

Apple komt later dit jaar met een Android-app voor de AirTags. Hiermee kunnen Android-gebruikers een melding ontvangen als er een AirTag met hen meereist die niet van hen is. Op iPhones is zo'n systeem al aanwezig. Het is niet bekend of Android-bezitters met de app ook zelf AirTags kunnen instellen en gebruiken om spullen terug te vinden.

De update is donderdag uitgebracht en zal automatisch worden uitgevoerd als er contact is met een AirTag.