Google heeft de website van NRC jarenlang op een zwarte lijst voor adverteerders gezet, schrijft algemeen directeur Media Dominic Stas in een bericht op de site. NRC kwam op de zwarte lijst terecht, omdat op de website relatief vaak onderwerpen aan bod kwamen op het gebied van "dood, extremisme en geweld". Bij die onderwerpen mag volgens de Google-regels niet worden geadverteerd.

Volgens Stas kon nrc.nl de afgelopen drie maanden geen advertenties plaatsen die via het systeem van Google werden aangeboden, "waar verreweg de meeste adverteerders gebruik van maken". Hierdoor zou de krant tienduizenden euro's zijn misgelopen.

Stas zegt dat het "niet aanvaardbaar" is dat Google "de relatie tussen NRC en adverteerders heeft verstoord". In februari ontdekte NRC de situatie, maar het duurde daarna nog weken voordat het probleem werd opgelost. Ook dat vindt Stas kwalijk.

NRC zou volgens Google al sinds 2014 op een zwarte lijst staan, vanwege inhoud die niet overeenkwam met de regels van Google. Destijds zou NRC daar niet op hebben gereageerd. Het is niet duidelijk hoe de plaatsing op de zwarte lijst pas zeven jaar later een advertentieblokkade tot gevolg had.

Volgens de krant heeft een medewerker van Google pas vorige maand, na lang aandringen, bevestigd dat nrc.nl op een zwarte lijst staat. Het bedrijf achter de zoekmachine zou de blokkade inmiddels hebben opgeheven. Stas laat op de eigen website weten dat hij een slag om de arm houdt wat betreft een eventuele schadeclaim en pas tevreden is als ook na verloop van tijd blijkt dat geen barrière meer wordt opgeworpen.