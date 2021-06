De app Poparazzi wil een eind maken aan de selfie en met WellPaper maak je jouw smartphonegedrag inzichtelijk. Dit zijn de apps van de week.

Poparazzi

Poparazzi vindt dat het klaar is met de selfie. De leukste foto's van jezelf maak je namelijk niet zelf. Deze app motiveert vrienden om foto's van elkaar te maken, om zo elkaars profiel op te bouwen.

Dit profiel is onderdeel van het sociale netwerk dat Poparazzi ambieert te zijn. Daar vind je niet alleen foto's van je vrienden. In 'Featured pops' zijn de beste kiekjes van willekeurige mensen te vinden die via de app zijn gemaakt.

Let wel op: om van Poparazzi gebruik te maken lijkt het alsof je toestemming moet geven tot je camera, contacten en notificaties, maar dat kun je ook weigeren. Vervolgens kun je de app gewoon gebruiken.

Download Poparazzi voor iOS (gratis)

WellPaper

Smartphonemaker OnePlus heeft een app gelanceerd om meer bewustzijn te creëren over je smartphonegebruik. De app maakt een dynamische live wallpaper gebaseerd op je gebruikersdata.

De achtergronden hebben drie verschillende designs. Er is een wallpaper met ringen, eentje met zachte kleuren en eentje met tegels. De vlakken of ringen staan voor categorieën apps en groeien als jij die apps vaker opent.

Het doel is om mensen bewust te maken van welke soort apps ze het vaakst gebruiken.

De data van WellPaper worden alleen lokaal opgeslagen. Er is wel een internetverbinding nodig om de categorieën van de apps te controleren in de Play Store.

Download WellPaper voor Android (gratis)

The Longest Road on Earth

Wat is een game? De makers van The Longest Road on Earth willen graag dat je die vraag loslaat en hun creatie gewoon ervaart. In de game volg je enkele antropomorfische dieren terwijl je luistert naar mooie, originele muziek.

Het is even wennen dat de game volledig gemaakt is in zwart/wit en een pixelstijl. Dat voelt erg retro aan. De game bevat daarnaast geen dialogen, waardoor je je eigen fantasie kan gebruiken.

De interactie is ook minimaal. De speler bestuurt de dieren terwijl ze hun dag beleven. Soms moet er op een knop worden gedrukt.

De bedoeling is dat je meegaat in het dagelijks - ietwat eentonige - leven van de personages. Dat wordt goed overgebracht, maar de game kan daardoor ook een beetje saai zijn. Of dat wat voor jou is, ligt geheel aan waarom je games speelt. Wil je een uitdaging of even wat leuks doen? Dan moet je deze game vooral laten liggen. Heb je echter interesse in muziek en verhalen, dan is The Longest Road of Earth een bijzonder fijn anderhalf uur.

Download The Longest Road on Earth voor Android (4,19 euro) en iOS (4,49 euro)