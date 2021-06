Wat is de beste televisie van 55 tot 58 inch? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Staat je bank zo'n 3 tot 4 meter van je tv vandaan? Dan is 55 tot 58 inch een prima formaat tv voor jou. Dit is de populairste groep televisies. De prijzen lopen flink uiteen, maar de sportzomer staat voor de deur. In deze periode kunnen er leuke aanbiedingen zijn, dus houd die de komende weken in de gaten.

De Consumentenbond test het hele jaar door tv's op onder meer beeld- en geluidskwaliteit, gebruiksgemak en energieverbruik. Er zijn in totaal 173 televisies getest die verkrijgbaar zijn.

Fabrikanten komen vaak in deze periode met nieuwe modellen op de markt. Die worden zo snel mogelijk ingekocht en getest, maar dat kost tijd. Het kan dus zijn dat je nieuwe modellen in de winkels aantreft die nog niet zijn getest.

Van de 51 geteste tv's binnen de categorie 55 tot 58 inch gooit LG hoge ogen. Een tv van LG komt als Beste uit de Test. En een ander model van LG is de Beste Koop.

Beste uit de Test: LG OLED55BX6LB

Deze oled-tv van LG biedt een uitstekende kijkbeleving. Het scherm is 4K Ultra HD. Als je goed beeld belangrijk vindt, kun je eigenlijk niet om dit model heen. Het scherm toont levendige en natuurlijke kleuren. En het contrast zorgt ervoor dat details goed zichtbaar blijven in zowel donkere en lichtere delen van het beeld.

Opvallend goed is ook het geluid van deze televisie. Het is mooi in balans en klinkt helder, prettig en rijk.

Het smart tv-systeem heeft alle bekende apps, zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. De bediening werkt soepel en met de afstandsbediening kun je snel en makkelijk door het menu navigeren.

De tv is voorzien van veel verschillende aansluitingen. Hij heeft 4 HDMI-ingangen, 3 USB-ingangen, wifi (ook via 5 GHz), een optische geluidsuitgang, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en bluetooth voor het koppelen van je koptelefoon.

Minpunten zijn er eigenlijk niet. Wel is het aan te bevelen om de standaard-beeldinstellingen iets aan te passen. Hiermee kun je de beeldkwaliteit wat verbeteren.

Beste Koop: LG 55UN74006LB

Voor een wat krapper budget is deze lcd-led-televisie een prima keuze. Het scherm is 4K Ultra HD. Hij kan wat betreft beeld en geluid niet tippen aan de Beste uit de Test, maar de prijs-kwaliteitverhouding is goed.

De beeldkwaliteit van dit model is in orde. De kleurweergave is ruim voldoende en het beeld is scherp. Het contrast is in vergelijking met andere tv's van 55 inch iets minder goed, waardoor details in de donkere delen van het scherm wat minder goed zichtbaar kunnen zijn. Maar dat hoeft zeker geen dealbreaker te zijn.

Het geluid van de tv is goed en klinkt helder en rijk. De lage tonen zijn wel wat zwakker waardoor het soms wat dun kan klinken.

Via het smart tv-systeem beschik je over alle bekende apps, zoals Netflix, YouTube, Disney+ en Apple TV. Het menu werkt vlot en soepel.

Een nadeel is dat de kijkhoek wat aan de krappe kant is. Het contrast wordt al snel minder als je niet recht voor de tv zit.

De tv heeft 3 HDMI-ingangen, 2 USB-ingangen en wifi (inclusief 5 GHz).

