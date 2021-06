Twitter-gebruikers kunnen weer een verificatievinkje aanvragen, meldt het platform. Met zo'n vinkje kunnen mensen de echtheid van hun account bevestigen. Het bedrijf legde de aanvragen eind mei tijdelijk stil, omdat het eerst tijd nodig had om openstaande verzoeken te behandelen.

Vorige maand werd het voor het eerst sinds 2017 weer mogelijk voor Twitter-gebruikers om een verificatievinkje aan te vragen. Omdat het bedrijf in een korte tijd veel aanvragen kreeg, werd dat proces tijdelijk stilgelegd.

Twitter stopte in 2017 met het verificatieproces, nadat het bedrijf een vinkje toekende aan iemand die zich racistisch had uitgelaten over een vrouw die overleed bij protesten in de Amerikaanse stad Charlotteville. Het vinkje werd gezien als Twitters goedkeuring voor het standpunt van de gebruiker.

Twitter stopte er daarna mee om zijn beleid aan te passen. Het bedrijf erkende dat het vinkje verkeerd opgevat kon worden. Het bedrijf zegt de afgelopen tijd aan nieuwe regels te hebben gewerkt.

Niet iedereen kan een geverifieerd account krijgen. Volgens Twitter komen overheden, bedrijven, organisaties en journalisten in aanmerking, evenals mensen die actief zijn in de entertainment-, sport- en gamingsector. Ook andere invloedrijke personen kunnen worden geverifieerd.