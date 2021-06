De Europese Commissie (EC) wil een digitale identiteitskaart introduceren waarmee mensen zich kunnen aanmelden bij grote online platforms, zoals grote webwinkels en sites als Facebook en Google. Ook moet de app een digitaal alternatief voor een ID-kaart, rijbewijs of paspoort worden. Daarmee zou iemand in de hele Europese Unie bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen of een auto kunnen huren. Het gebruik wordt niet verplicht.

Het voorstel werd donderdag gepresenteerd door EC-vicevoorzitter Margrethe Vestager en Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt).

De Commissie spreekt van een digitale portemonnee, die niet alleen als digitale ID-kaart moet dienen. In de app moeten mensen bijvoorbeeld ook diploma's, een huwelijksakte, bankpassen of doktersrecepten kunnen opslaan.

Daarmee moet het makkelijker worden om in de hele Europese Unie zaken te regelen. "Het is eigenlijk hetzelfde als een papieren document laten zien, maar dan digitaal", zei Vestager.

Gebruikers van de app moeten zelf kunnen kiezen welke gegevens zij in bepaalde situaties willen delen.

Iemand die bijvoorbeeld in een café bier wil bestellen, zou slechts moeten kunnen aantonen oud genoeg te zijn om in dat land alcohol te drinken. De kroeg zou daarbij geen andere persoonlijke gegevens hoeven in te zien als de appgebruiker dat niet wil.

Met Europese ID-kaart inloggen bij zeer grote websites

De Europese Commissie wil ook dat zeer grote online platforms waar gebruikers een account kunnen aanmaken de digitale ID-kaart accepteren als inlogmethode.

Zo moet het mogelijk zijn om je niet met een Facebook- of Google-account, maar met je digitale Europese ID-profiel aan te melden, zei Vestager.

Vooralsnog gaat de eis gelden voor sites die in Europa meer dan 45 miljoen gebruikers (10 procent van de EU-bevolking) hebben. Naast Facebook en Google vallen veel andere sociale media daar ook onder.

Het staat echter nog niet helemaal vast welke websites onder de definitie zeer grote platforms vallen. De Commissie presenteerde het wetsvoorstel waarin dat wordt vastgesteld afgelopen december, maar de tekst moet nog langs het Europees Parlement.

Hetzelfde geldt voor het donderdag gepresenteerde voorstel voor de digitale ID-kaart en portemonnee. De Europese Commissie wil eind 2022 met een testfase beginnen.