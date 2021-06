Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag een celstraf van vier jaar en een boete van 50.000 euro geëist tegen een twintigjarige man uit Almelo. Hij wordt ervan verdacht software te hebben ontwikkeld waarop nepsites van banken draaien.

Het OM ziet de man als een grote speler op het gebied van cybercrime en wil ook 40.000 euro van hem afpakken met een ontnemingsvordering. Dat is een vordering om het financiële voordeel te ontnemen dat een persoon heeft verkregen door het plegen van een strafbaar feit.

De Almeloër wordt ervan verdacht aan bijna vijftig klanten zogeheten phishingpanels te hebben geleverd, waarmee criminelen konden zien welke bankgegevens hun slachtoffers invoerden. Daarmee konden ze vervolgens inloggen bij de echte website van de bank van het slachtoffer, om bankrekeningen te plunderen.

Volgens het OM zouden de criminelen op deze manier tussen de 5 en 10 miljoen euro verdiend hebben. De onderzoeken naar de bijna vijftig afnemers zijn nog bezig.

De verdachte stond in de criminele wereld bekend als Haiku. De politie kwam zijn nickname tegen in een onderzoek in de regio Den Haag, waar een criminele organisatie een slachtoffer 200.000 euro afhandig had gemaakt.

Haiku wordt er ook van verdacht zelf een phishingpanel te hebben gebruikt. Daarnaast wordt hij ervan verdacht duizenden wachtwoorden en namen te hebben verzameld.

De rechtbank in Den Haag doet op 1 juli uitspraak.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel schreven we dat de rechtbank op 17 juni uitspraak doet. Dit klopt niet. Het bericht is aangepast.