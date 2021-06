WhatsApp heeft donderdag bevestigd te werken aan ondersteuning voor meerdere apparaten. Gebruikers moeten later dit jaar op vier verschillende apparaten tegelijk gebruik kunnen maken van de chatdienst, zegt Facebook-oprichter Mark Zuckerberg in gesprek met WABetaInfo.

Het gerucht dat WhatsApp aan zo'n mogelijkheid zou werken, doet al langer de ronde. Het is voor het eerst dat de chatdienst er zelf iets over zegt. Zuckerberg bevestigt dat ondersteuning voor meerdere apparaten "er snel aankomt".

"Het is een grote technische uitdaging geweest om berichten te synchroniseren op meerdere apparaten wanneer de batterij van een telefoon leeg is. We hebben dit probleem opgelost en kijken ernaar uit om deze mogelijkheid snel aan te bieden", aldus Zuckerberg.

Op dit moment is het nog noodzakelijk dat je telefoon een internetverbinding heeft als je gebruik wil maken van WhatsApp Web. Deze webversie synchroniseert met de app op je smartphone en daarom is het noodzakelijk dat je telefoon met het internet verbonden is. Als de smartphone is uitgeschakeld of geen verbinding heeft, werkt WhatsApp Web niet.

Daar komt met de update dus verandering in. Wanneer de functie precies beschikbaar wordt, is nog niet duidelijk. WhatsApp-hoofd Will Cathcart spreekt over "ergens in de komende maanden".