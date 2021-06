In Frankrijk heeft een grote storing bij telefoonprovider Orange mogelijk tot de dood van meerdere personen geleid. De hulpdiensten waren woensdagavond soms onbereikbaar.

De storing wordt in verband gebracht met drie sterfgevallen. Het gaat onder anderen om een persoon met hartklachten in het gebied Morbihan. Het lukte daar niet het alarmnummer te bellen. Minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin benadrukt dat niet zeker is dat het leven van die patiënt wel gered had kunnen worden zonder de storing.

De regering zegt dat callcenters van de politie, brandweer en ambulancediensten in het land last hadden van de storing. "Wat vaststaat is dat mensen ons hebben verteld dat ze meerdere keren probeerden te bellen en niet direct iemand aan de lijn konden krijgen", aldus de minister.

Orange heeft excuses aangeboden en zegt dat het probleem sinds middernacht is opgelost. Een ingewijde zegt dat inmiddels duidelijk is dat de storing niet het gevolg was van een hackaanval. De regering heeft donderdag het hoofd van de telecomprovider opgeroepen om verantwoording af te leggen.