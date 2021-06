De FBI zegt dat de hackergroep REvil achter de cyberaanval op JBS zit, een van de grootste vleesverwerkers ter wereld. Dat schrijft onder meer BBC News donderdag. Door de aanval kwam een aanzienlijk deel van de Amerikaanse vleesindustrie deze week plat te liggen.

"We hebben de aanval op JBS aan REvil toegeschreven en werken eraan om criminelen voor het gerecht te brengen", schrijft de Amerikaanse inlichtingendienst in een verklaring. De Amerikaanse president Joe Biden zal de recente hacks over twee weken aanhalen tijdens zijn ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin.

JBS werd zondag getroffen door een grote cyberaanval, die volgens het bedrijf op Amerikaanse computerservers was gericht. De vleesverwerker schakelde daarna een groot deel van zijn computernetwerken uit, waardoor delen van de vleesverwerking in Noord-Amerika en Australië werden stilgelegd.

Dinsdagavond meldde JBS dat het oplossen van de cyberaanval voorspoedig verliep. "Onze systemen komen weer online en we sparen kosten noch moeite om deze bedreiging tegen te gaan", zei Andre Nogueira namens JBS in de Verenigde Staten.

De aanval op JBS is de tweede grote aanval in korte tijd op een Amerikaans bedrijf. Eerder lukte het criminelen al om een groot netwerk van oliepijplijnen plat te krijgen, wat in de VS leidde tot tekorten bij de tankstations en hamstergedrag bij consumenten. Ook van deze aanval worden Russische cybercriminelen verdacht.