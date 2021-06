Verschillende gemeenten die nepaccounts inzetten om online informatie van burgers te verzamelen, stoppen daar niet mee. Dat zeggen onder meer Tilburg, Utrecht en Nijmegen donderdag tegen de Volkskrant.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek van NHL Stenden Hogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dat Nederlandse gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op internet en dat ze dat doen met behulp van nepaccounts. Zo krijgen ze inzicht in mogelijke ongeregeldheden, zoals rellen en demonstraties.

Zeker negen gemeenten blijven de methode ook na het onderzoek gebruiken, schrijft de krant. Zo noemt de gemeente Tilburg het noodzakelijk om de privacy van ambtenaren te garanderen. Utrecht gebruikt in "uitzonderlijke gevallen" een geanonimiseerd account voor onderzoek naar illegale prostitutie.

Uit de inventarisatie blijkt dat er onder gemeenten veel onduidelijkheid bestaat over wat wel en niet is toegestaan. Privacyexperts zeggen dat deze manier van mensen volgen tegen de regels is.

Naar aanleiding van het eerder verschenen onderzoek zijn een aantal gemeenten gestopt met het gebruik van nepaccounts om mensen te volgen. Zo is de gemeente Uithoorn gestopt met het gebruik van een nepprofiel dat meekeek in besloten Facebook-groepen. Hilversum staakt het gebruik van nepaccounts tot er meer duidelijkheid over de wetgeving is.