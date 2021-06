New York Pizza waarschuwt zijn klanten voor phishingmails. De keten is slachtoffer geworden van een hack waarbij klantgegevens zijn buitgemaakt. Het gaat om onder meer namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, wachtwoorden en welke pizza's zijn besteld.

Vorige week ontving New York Pizza enkele mails van een hacker die beweerde dat hij een grote hoeveelheid klantgegevens had ontvreemd. Hij dreigde deze gegevens te publiceren of te verkopen.

De fastfoodketen stelde na eigen onderzoek vast dat de hacker toegang had tot de database van het bedrijf, waarna het bedrijf melding maakte van het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte gedaan.

Ondertussen is een mail van afzender noreply@newyorkpizza.nl in omloop. De keten vraagt klanten om niet op de mails te reageren. Ook kunnen klanten worden gebeld.

In de database van New York Pizza staan volgens het bedrijf geen bankrekeningnummers of creditcardgegevens van klanten. Wie een account bij New York Pizza heeft, wordt geadviseerd het wachtwoord te wijzigen.