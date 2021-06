Het communicatieplatform van Donald Trump, waar hij na de ban door sociale media berichten, foto's en video's kon delen, is van zijn website verdwenen. Volgens zijn adviseur Jason Miller komt het platform "niet meer terug", schrijft CNBC. Een maand geleden werd de blog geopend.

Via zijn eigen platform kon de voormalige president van de Verenigde Staten berichten met de buitenwereld delen. Dat deed hij eerst voornamelijk via Facebook en Twitter. Zijn accounts werden begin dit jaar geblokkeerd vanwege twee berichten die hij na de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari had geplaatst.

Een maand nadat Trump met zijn blog was begonnen, is de pagina van zijn website gehaald. Miller zegt dat de blog "slechts een aanvulling" was op waar het team van Trump aan werkt.

De blog werd aanvankelijk aangekondigd als een nieuw communicatieplatform. Maar het platform bleek niet het eerder aangekondigde eigen sociale netwerk van Trump te zijn. Het is onduidelijk hoe het ervoor staat met die plannen.

Twitter zegt Trump voor altijd te weren, ook wanneer hij besluit in 2024 opnieuw een gooi te doen naar het presidentschap. Op Facebook blijft het account van Trump voorlopig geschorst, maar buigt het bedrijf zich nog over een aanpak voor de toekomst.

Volgens de onafhankelijke toezichtraad van Facebook overtrad Trump begin januari de regels van het netwerk, maar was de straf die het sociale medium had opgelegd niet duidelijk genoeg.