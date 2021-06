Gebrekkige zonnepaneelinstallaties kunnen "ernstige storingen" binnen het communicatienetwerk C2000 van de politie, brandweer en ambulance veroorzaken. Het Agentschap Telecom (AT) is een zaak begonnen tegen een fabrikant die storende apparatuur op de markt brengt, maakt de toezichthouder donderdag bekend.

Dat ondeugdelijke zonnepanelen storingen kunnen veroorzaken, is al langer bekend. Het AT waarschuwt op zijn website al maanden voor risico's van onjuiste installatie en apparatuur die niet aan de wettelijke eisen voldoet.

De problemen worden veroorzaakt door gebruikte onderdelen en/of de manier waarop die geïnstalleerd zijn, schrijft het AT in zijn jaarverslag, dat donderdag om 9.00 uur openbaar wordt.

De zonnepaneelinstallaties liggen hoog en zenden de hele dag - zoals alle apparaten - stoorsignalen uit. Daardoor bestaat het risico dat C2000 geen verbinding kan maken. Dat risico neemt toe doordat het aantal zonnepanelen naar verwachting ook toeneemt. "Als er niets gedaan wordt, wordt het probleem steeds groter", schrijft de toezichthouder, die daarmee zijn zorgen uit.

Het afgelopen jaar zijn bij het AT tientallen klachten over problemen bij C2000 binnengekomen. De toezichthouder onderzoekt nog of storende signalen uit ondeugdelijke zonnepanelen in al die gevallen daadwerkelijk als boosdoener aangewezen kunnen worden.

De AT-woordvoerder kon tegenover NU.nl geen verdere toelichting geven, omdat er ook "juridische componenten" aan de zaak zitten. Daarom maakt de toezichthouder de naam van de fabrikant nog niet openbaar. Wel maakt het AT duidelijk dat het gaat om een grote, internationale speler.

Exacte omvang van het probleem is niet bekend

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid, waar C2000 uiteindelijk onder valt, kon ook niet vertellen wat de storingen in de praktijk precies betekenen.

Wel wijst hij naar een onderzoek van het AT uit 2019, waaruit bleek dat zonnepanelen op het World Forum-gebouw in Den Haag storingen binnen het C2000-netwerk veroorzaakten. In verband met een grote top moesten de panelen toen enkele weken worden uitgezet.

Naar verwachting komt het Agentschap Telecom later deze maand met meer informatie over de betreffende fabrikant.