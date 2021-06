Huawei heeft woensdag een nieuwe tablet en smartwatch gepresenteerd die werken met zijn eigen nieuwe besturingssysteem HarmonyOS. Het bedrijf liet ook zien hoe het systeem verschillende apparaten, zoals telefoons, tablets en huishoudelijke producten, als één apparaat laat samenwerken.

De Chinese fabrikant toonde de nieuwe MatePad Pro, een tablet met een oledscherm van 12,6 inch. Het apparaat heeft een 10.500 mAh-accu, waarmee volgens Huawei veertien uur lang naar video's gekeken kan worden.

Achterop de tablet zijn drie camera's geplaatst, verder zijn er acht speakers en vier microfoons in de tablet te vinden. Het bedrijf heeft nog geen Nederlandse prijzen of verkoopdata bekendgemaakt.

Ook liet Huawei voor het eerst sinds 2017 nieuwe smartwatches zien. Het gaat om de Huawei Watch 3 en Watch 3 Pro. Allebei werken ze nu met HarmonyOS, terwijl eerdere modellen op Googles WearOS draaiden. De horloges zijn rond, hebben een scherm van 1,43 inch en bevatten een draaiknopje aan de zijkant om het systeem te bedienen.

De Watch 3 moet het drie dagen op een acculading uithouden, de Pro-versie vijf dagen. Nederlandse prijzen en verkoopdata zijn nog onduidelijk.

De nieuwe smartwatches van Huawei draaien niet meer op Googles WearOS. De nieuwe smartwatches van Huawei draaien niet meer op Googles WearOS. Foto: Huawei

Slimme apparaten koppelen met HarmonyOS

Huawei maakte ook meer bekend over HarmonyOS. Apparaten die met HarmonyOS werken, kunnen via een scherm op bijvoorbeeld de telefoon op elkaar aangesloten worden om er in de woorden van Huawei een 'super device' van te maken. Zo kan de gebruiker een icoontje van een speaker naar het icoontje van de smartphone slepen, waarna de muziek vanaf de telefoon door de speaker klinkt. Ook gaf Huawei het voorbeeld dat draadloze oortjes via de smartphone aan een Huawei-televisie zijn te koppelen.

HarmonyOS komt ook beschikbaar op Huawei-telefoons. Een van de vernieuwingen in het mobiele besturingsysteem is dat mensen over apps kunnen vegen om een widget te zien te krijgen: een informatiescherm met meer informatie uit de app, zonder hem te hoeven openen. Zo kan bijvoorbeeld het weerbericht worden bekeken.

Tijdens de presentatie zei Huawei niets over Google-apps en -diensten. Vanwege Amerikaanse sancties mag het Chinese bedrijf sinds 2019 geen zakendoen met Google, waardoor Huawei werd gedwongen om van Android af te stappen. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf nu zijn eigen HarmonyOS en moeten mensen apps uit Huaweis eigen App Gallery downloaden. Daar ontbreken veelgebruikte apps en diensten, zoals Google Maps en YouTube.