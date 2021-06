Verkopen in iOS-apps en via de App Store van Apple zouden een kwart meer hebben opgebracht in 2020, aldus onderzoek uitgevoerd in opdracht van de techreus. De cijfers worden bekend terwijl Apple verwikkeld is in meerdere grote rechtszaken over machtsmisbruik.

Volgens onderzoekers van Analysis Group hebben apps binnen Apples ecosysteem 643 miljard dollar opgeleverd, omgerekend 528 miljard euro. Een jaar eerder lag dit bedrag nog op 519 miljard dollar.

Bij het onderzoek is niet alleen gekeken naar de verkoop van apps, maar ook naar wat er wordt omgezet binnen deze applicaties. Boodschappen besteld in de app van een populaire supermarkt worden bijvoorbeeld ook meegeteld.

Een kwart van alle kleine appontwikkelaars die digitale producten verkopen, zou ieder jaar hun omzet met zo'n 25 procent zien groeien, aldus de onderzoekers.

Rechtszaak en onderzoeken omtrent machtsmisbruik

De cijfers komen net nu Apple in een grote rechtszaak over zijn App Store is verwikkeld met gamemaker Epic Games. Die vindt het oneerlijk dat Apple een commissie van 30 procent vraagt voor verkopen via iPhone- en iPad-apps. Sinds eind vorig jaar is die commissie naar 15 procent verlaagd voor kleine appmakers.

De Europese Commissie deed ook onderzoek naar machtsmisbruik, en stapte vervolgens ook naar de rechter. "Door strenge regels op te stellen die concurrerende muziekdiensten benadelen, onthoudt Apple consumenten van goedkope muziekstreaming en verstoort het de markt", zei Eurocommissaris Margrethe Vestager toen.