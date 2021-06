IKEA heeft meer details bekendgemaakt over een schilderij met ingebouwde Sonos-speakers. De meubelgigant lijkt per ongeluk een productpagina online te hebben gezet, meldt The Verge.

Eerder werd al duidelijk dat de twee bedrijven aan zo'n schilderij werkten. Hoewel het kunstwerk nog niet officieel is aangekondigd, verscheen de productpagina dinsdag al online. Woensdag was het schilderij met speakers ineens weer van de website verdwenen.

Doordat de pagina tijdelijk online stond, zijn er meer details over het product bekend geworden. Zo zit aan de voorkant een decoratief paneel met opdruk. Volgens IKEA wordt het mogelijk om dit paneel te verwisselen. Hoewel je er geen eigen foto op kunt afbeelden, zal de meubelgigant wel verschillende panelen gaan aanbieden in de winkel.

Het kunstwerk is volgens IKEA 55 bij 40 centimeter groot. Het frame is in twee kleuren beschikbaar: zwart en wit. Het product zou over de toonbank moeten gaan voor 199 dollar (zo'n 163 euro). Wanneer de speakers op de markt worden gebracht, is vooralsnog onduidelijk.