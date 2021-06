Soms heb je de hele dag een nummer door je hoofd spoken, maar heb je geen idee meer welk liedje dat nou is. Met deze tips vind je die vergeten muziek in een handomdraai weer terug.

Je hebt iets voorbij horen komen op de radio, maar hebt gemist hoe de artiest heette. Of je hoorde een nummer door de speakers van de supermarkt. Het is natuurlijk irritant als je graag een nieuw liedje wilt horen, of die lekkere beat aan je Spotify-playlist wilt toevoegen, maar niet weet hoe het nummer nou heet.

Voorkomen is beter dan genezen: download de app van Shazam (iOS en Android) op je telefoon, zodat je die altijd bij de hand hebt. Als je een leuk liedje hoort en je wilt weten wat het is, hoef je alleen Shazam op te starten, je microfoon even in de lucht te houden en de zoekmachine doet de rest. Op basis van een klein stukje muziek, kan de app redelijk betrouwbaar bepalen welk nummer het is. Ook de app SoundHound (iOS en Android) werkt op een dergelijke manier.

Met de tekst

Maar we gaan er even van uit dat je die kans hebt gemist. Hoe vind je het liedje toch nog terug? Het helpt als je een stukje van de tekst onthouden hebt, zelfs al is het maar één zin. Zoek in Google naar die zin en zet het tussen aanhalingstekens. Dan zoekt Google niet op de losse woorden, maar op de zin in zijn geheel. De kans is groot dat je dan bij de tekst van het desbetreffende liedje uitkomt.

Ook als je maar een paar woorden weet, kan je al redelijk gericht zoeken. Woorden die je niet goed hebt verstaan, zijn in Google te vervangen met een sterretje. Voor de zoekmachine is dat een soort joker: Google weet dat daar elk ander woord kan staan. Met de zoekterm "* you is a * game" vind je bijvoorbeeld alsnog Arcade van Duncan Laurence.

Weet je echt nog maar een paar woorden, dan is de zoekmachine van Find Music By Lyrics een goede tip. Deze site zoekt specifiek binnen een paar geselecteerde tekstensites. Zelfs met een paar flarden uit het liedje, kom je dan een heel eind. Met alleen de woorden 'heart cracks game', willekeurige woorden uit de hele tekst, komt Arcade alsnog tevoorschijn.

Met de melodie

Ben je niet zo goed met teksten, dan kan de melodie je ook uit de brand helpen. Bij de widget van Google op je smartphone tik je op het microfoontje. Daarna kun je de optie 'Een nummer zoeken' selecteren, om vervolgens zo goed mogelijk de melodie van het nummer te neuriën. Google toont je daarna de resultaten die het meest op jouw gezang lijken.

Het hoeft niet eens zuiver te zijn: door machine learning kan de zoekmachine ook met valse noten nog een aardige poging doen. Volgens Google wordt de audio omgezet in een serie getallen, die dan wordt vergeleken met bestaande liedjes. Dat werkt ook als je toondoof bent.

In de rubriek Lifehack helpt NU.nl iedere week om je digitale leven iets makkelijker te maken.