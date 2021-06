Nintendo is van plan om in 2024 een eigen museum te openen in de Japanse stad Kioto, meldt het bedrijf woensdag. Bezoekers moeten daar kunnen kijken naar producten die de maker van spelcomputers en games door de jaren heen heeft uitgebracht.

De zogenoemde Nintendo Gallery komt te staan op een oud fabrieksterrein van Nintendo. Daar kunnen bezoekers "historische producten" van Nintendo bekijken en andere ervaringen beleven, aldus het bedrijf.

De maker van bekende spelletjes als Super Mario en Donkey Kong begon in 1889 met de productie van speelkaarten. In 1977 kwam Nintendo met de eerste spelcomputer, de Color TV-Game. De eerste Super Mario-spellen kwamen in 1985 uit op de gameconsole Nintendo Entertainment System (NES).

Eerder opende Nintendo al een themadeel in het pretpark Universal Studios in de Japanse stad Osaka. Het gedeelte Super Nintendo World heeft onder meer twee attracties, winkels en restaurants.