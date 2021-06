Twee mannen uit Veenendaal zijn door de rechtbank in Zutphen veroordeeld tot celstraffen wegens oplichting en computervredebreuk. Het duo had lijsten met persoons- en bankgegevens van meer dan negentienduizend personen in handen, die ze gebruikten om mensen op te lichten.

Het duo lichtte volgens de rechtbank in Zutphen meerdere oudere mensen op. Volgens de rechter gingen de negentienjarige mannen "zeer geraffineerd en met een vooropgezet plan" te werk. Ze gebruikten lijsten met persoons- en bankgegevens om potentiële slachtoffers te bellen. Daarbij deden de mannen zich voor als bankmedewerkers.

Via de gesprekken kregen de mannen bankpassen, pincodes en inloggegevens van de slachtoffers in handen. Vervolgens gebruikten ze de gegevens om geld van de rekeningen te halen.

Een van de mannen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, omdat hij samen met anderen drie oplichtingen en computervredebreuk pleegde. De straf kan worden verkort als hij zich binnen twee jaar niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en als hij zich aan alle voorwaarden houdt.

De andere man krijgt een hogere straf. Hij lichtte samen met anderen acht ouderen op en maakte zich vijf keer schuldig aan computervredebreuk. Ook is de man schuldig bevonden aan witwassen. Hij krijgt een onvoorwaardelijke celstraf van twee jaar en moet een schadevergoeding van ruim 6.500 euro betalen aan twee slachtoffers.