Gebruikers van Google Foto's kunnen vanaf dinsdag niet langer onbeperkt foto's en video's uploaden naar de cloud. Wie niet genoeg heeft aan 15 GB, moet voortaan betalen voor een abonnement.

Google kondigde vorig jaar aan dat alle foto's en video's die vanaf 1 juni worden geüpload in opslagdienst Google Foto's, gaan meetellen in de opslaglimiet voor Google-accounts. Met de app konden gebruikers tot dinsdag hun foto's en video's gratis en onbeperkt opslaan op Googles cloudservers.

Google Foto's comprimeerde de foto's tot een resolutie van maximaal 16 megapixels. Video's mochten gratis worden geüpload, maar werden teruggebracht naar een resolutie van 1.080 pixels (full hd) als ze groter waren. Beelden konden wel in hogere resolutie geüpload worden, maar telden in dat geval wel mee voor de opslagruimte.

De wijziging die nu ingaat, betekent dat gecomprimeerde foto's en video's vanaf dinsdag ook meetellen in de limiet van 15 GB. Beelden die gebruikers voor 1 juni hebben geüpload, worden niet meegeteld.

Volgens het bedrijf is de verandering nodig om "bij te blijven met de groeiende vraag naar opslag". Het bedrijf biedt Google One-abonnementen aan waarmee gebruikers hun opslagruimte van 15 GB kunnen uitbreiden. Zo kost 100 GB opslag voor zes personen 1,99 euro per maand (of 19,99 euro per jaar).

Andere bedrijven bieden soortgelijke clouddiensten aan, bijvoorbeeld Microsoft OneDrive, iCloud en Dropbox. Ook daar moeten gebruikers betalen om beelden op te slaan. Wie geen zin heeft om een abonnement af te sluiten, kan ook een back up van de beelden maken op een harde schijf.