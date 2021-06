De Europese Unie zou woensdag plannen gaan onthullen voor een zogenoemde digitale portemonnee, meldt Financial Times dinsdag. Met een nog te bouwen app zouden burgers bijvoorbeeld op een veilige manier wachtwoorden kunnen opslaan en rekeningen kunnen betalen.

Burgers zouden in de app met één inlog toegang moeten krijgen tot een reeks websites. Nu moeten zij bij overheden en bedrijven nog vaak verschillende inloggegevens gebruiken.

Met de app zou het mogelijk moeten worden om op een veilige manier rekeningen te betalen, bijvoorbeeld een energierekening. De portemonnee moet straks onder meer toegankelijk zijn met een vingerafdruk of een scan van het oog. De app zou ook gebruikt kunnen worden als kluis om digitaal officiële documenten, zoals een rijbewijs, in op te slaan.

Brussel zou in gesprek zijn met de lidstaten over de technische standaarden waar de app aan moet voldoen. De EU wil in ieder geval voorkomen dat bedrijven die toegang hebben tot de gegevens van gebruikers, de portefeuille gaan gebruiken om bijvoorbeeld nieuwe producten aan te prijzen.

De digitale portemonnee zou over ongeveer een jaar volledig operationeel moeten zijn. Het gebruiken ervan wordt niet verplicht.