Het Japanse ruimtevaartbedrijf ispace brengt volgend jaar een robotbal van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA naar de maan. De robot zal daar foto's maken en onderzoek naar maanstof mogelijk maken. Na de landing zullen de twee helften van de bal openschuiven, zodat hij kan rijden en fotograferen.

De bal wordt volgend jaar samen met de HAKUTO-R-maanlander van ispace gelanceerd voor diens eerste maanmissie. De robot is volgens JAXA "ultracompact en ultralicht". Het balletje heeft een diameter van 8 centimeter en weegt 250 gram. Hij rijdt op twee wielen.

De robot wordt in elkaar gezet door onder meer techfabrikant Sony, speelgoedmaker Tomy en de Universiteit Doshisha. In 2016 begonnen JAXA en Tomy met het onderzoek naar de robot, maar pas in 2019 zijn de plannen om hem daadwerkelijk te bouwen in een stroomversnelling geraakt.

Met de missie van ispace gaat ook een maanlander van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) mee. Als het goed gaat, zijn de VAE en Japan na de VS, Rusland en China de vierde en vijfde landen die een voertuig op de maan zetten.

Data van de missie van ispace zouden later ingezet kunnen worden bij JAXA's plannen om de zogenoemde Lunar Cruiser, een voertuig dat in samenwerking met Toyota is gemaakt, op de maan te zetten. Deze rover moet aan het einde van dit decennium mensen op de maan kunnen vervoeren.